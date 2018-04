Binnenkort geen pesticiden meer op aardbeien

Aardbeientelers hoeven binnenkort geen pesticiden meer te spuiten tegen schimmels op hun fruit. Onderzoekers van het gespecialiseerde proefcentrum in Hoogstraten hebben ontdekt dat ook sterk UV-licht schimmels tegengaat. Ze hebben zelfrijdende robots gebouwd, met UV-lampen op. Die robots rijden door de serres en bestralen de aardbeien, waardoor de teler niet meer moet sproeien.

UVC, ultraviolet licht, komt in de natuur niet voor, omdat de atmosfeer het tegenhoudt. Maar biomedici hebben nu ontdekt dat zelf UVC-straling creëren fruit kan behoeden voor allerlei schimmels, zoals witziekte.

Als telers hun aardbeien besproeien met pesticiden, blijven er altijd schadelijke stoffen op het fruit achter. Met die UV-lampen is dat niet meer zo en dus zijn bestraalde aardbeien gezonder. Dit is wel nog maar een prototype. Pas over twee jaar zouden tuinbouwbedrijven de afgewerkte robot kunnen gebruiken.