Bestuurder filmt hoe boom vlak voor zijn auto valt

Een bestuurder kon in Ruddervoorde met zijn dashcam filmen hoe een boom gisteravond vlak voor zijn auto is gevallen. De boom kwam wel terecht op de achterkant van de auto voor hem, en ook op een geparkeerde auto, waar de bestuurder nog in zat. Gelukkig raakte niemand gewond.

De bestuurder met de dashcam reed door een bos in de Sijslostraat toen de boom viel. “Ik ben nog net kunnen stoppen, ik kwam tot stilstand tegen enkele takken”, getuigt de bestuurder aan VTM NIEUWS. “Ik heb geen schade aan mijn auto, maar het was toch wel even schrikken.”

Het koppel voor hem had minder geluk. De boom kwam op de achterkant van hun auto terecht, er is een barst in hun achteruit. Net op die plaats stond ook een auto geparkeerd, die het gewicht volledig op zich kreeg. “Ik dacht eerst dat niemand in die auto zat”, zegt de bestuurder met de dashcam nog. “Tot ik het hoofd van de bestuurder tussen de takken zag. Hij raakte zelf uit zijn auto. Hij is ongedeerd, zijn auto is wel zwaar beschadigd.”

Op het moment dat de boom viel, was het niet opvallend hard aan het waaien. Het ging om een boom die al deels afgestorven was. Vorig jaar is in dezelfde straat ook al eens een boom gevallen. Volgens buurtbewoners wil de eigenaar van het bos de bomen kappen omdat het te gevaarlijk is, maar krijgt hij geen kapvergunning.