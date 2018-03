Beroepsgeheim opzij bij partnergeweld

Artsen die in aanraking komen met slachtoffers van genitale verminking en partnergeweld hebben voortaan een code die ze kunnen volgen. Die moet hen aansporen om bij dreigend gevaar voor die patiënten hun beroepsgeheim opzij te schuiven en zo'n zaken te melden. Dat is de orde van artsen overeen gekomen met Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA).

Esther Moeyersons had 1,5 jaar een relatie met een man die eerst heel lief was, na verloop van tijd agressief. “De eerste keer was een slag in mijn gezicht, hij schrok daar zelf van. Ik ben dat snel gaan relativeren, maar de tweede keer weet je wel beter”, getuigt ze. Het ging van kwaad naar erger.

“De keer erop was het een gekneusde kaak. En dan heb ik onze relatie stopgezet en de keer nadien heeft hij mij proberen wurgen. Dat is heel moeilijk. Iemand waarvan je houdt, en die ineens agressief wordt. Dat is heel moeilijk te vatten.”

Steun bij arts

Esther vond steun bij haar arts. En diende klacht in bij de politie. In België hebben artsen beroepsgeheim maar ze mogen dat doorbreken, als kinderen gevaar lopen of als een situatie levensbedreigend is. Er is dus meldingsrecht, alleen doen artsen het vaak niet, omdat er geen duidelijke richtlijn was. Die is er nu wel.

“Een beslisboom die artsen gaat leiden om makkelijk een beslissing te nemen”, zegt Prof. Dr. Michel Deneyer. “Altijd als dat beroepsgeheim kwam, voelde iedereen zich ongemakkelijk, had kippenvel, men probeerde dat af te schuiven, of het beroepsgeheim werd dikwijls ook als alibi, een dekmantel. Het is nog altijd heel belangrijk maar in zeer ernstige toestanden moet je dat opzij zetten.”