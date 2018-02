Berging vliegtuigje duurde hele avond

Gisteravond heeft de brandweer het sportvliegtuigje getakeld dat neerstortte in een woonwijk in Stokrooie, bij Hasselt. De werken bleken niet zo eenvoudig en namen een hele avond in beslag. Waarom het vliegtuigje gisteren uit de lucht viel, is nog niet duidelijk. Twee mannen kwamen bij de crash om het leven.

Rond 20 uur gisteravond werden de lichamen van de mannen uit het vliegtuigje gehaald. De slachtoffers zijn een man van 61 uit Moeskroen en een man van 69 uit Namen. Daarna zijn de takelwerken begonnen en die bleken moeilijker dan gedacht. Eerst moesten een aantal bomen rond het vliegtuigje gesnoeid worden om bij het toestel te geraken.

Rond 21.30 uur slaagden ze er in om het vliegtuig naar beneden te halen. Ze moesten daarbij opletten voor de elektriciteitskabel die daar hangt. Daarna hebben ze het toestel in stukken gezaagd.

Wat gebeurde er?

Hoe de crash kon gebeuren is nog niet duidelijk, maar het parket gaat er van uit dat er geen kwaad opzet of geen misdrijf mee gemoeid is. Boven het grondgebied van Bolderberg (Heusden-Zolder) en het aangrenzende Stokrooie (Hasselt) kwam het toestel in de problemen. Uiteindelijk kwam het met de neus recht naar onder op de begane grond terecht. Buurtbewoners die de crash zagen gebeuren, verwittigden meteen de hulpdiensten.

Onderhoud communicatieapparatuur

Het vliegtuig was onderweg naar Zwartberg om de communicatieapparatuur te laten vervangen. Dat zegt Eddy Vandevoorde van het luchtvaartbedrijf ASP Avionics. "Oorspronkelijk ging het vliegtuigje in het weekend komen, maar vermoedelijk werd de vlucht uitgesteld naar vandaag door de weersomstandigheden", aldus Vandevoorde. Het gaat om een vliegtuigje van het type OO-JKM Beech Bonanza S33.

Bekijk ook: