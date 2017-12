Bendedossier: Beijer opnieuw verhoord

De onderzoeksrechter in het dossier van de Bende van Nijvel heeft gewezen rijkswachter Robert Beijer opnieuw verhoord. Beijer werd al jaren geleden in verband gebracht met het dossier. De broer van de zogenaamde Reus bracht hem weer onder de aandacht, maar Beijer blijft elke betrokkenheid ontkennen.

Robert Beijer mocht na zijn verhoor eergisteren in Charleroi weer vertrekken. De voorbije weken werd zijn naam opnieuw in verband gebracht met de Bende van Nijvel. Beijer ontkent al jaren zijn betrokkenheid.

Zijn naam kwam weer naar boven door de broer van de Reus, de broer herinnert zich goed dat hij De Reus verschillende keren samen met Beijer en zijn kompaan Bouhouche heeft gezien.

Confrontatie broer Reus

Beijer werkte in de jaren zeventig bij de rijkswacht. Hij kreeg veertien jaar cel voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Sabena-veiligheidsagent Francis Zwarts en de moord op een Libanese diamantair in Antwerpen. Een link met de Bende blijft hij ontkennen. Hij is nu zelfs bereid tot een confrontatie met de broer van Reus.

Verder onderzoek

Speurders hadden vroeger al vermoedens dat Beijer bij de Bende van Nijvel zat, maar hebben dat nooit kunnen bewijzen. Ze blijven onderzoeken of hij de waarheid spreekt.