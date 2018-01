Bellewaerde start met bouw Aquapark

In het Ieperse attractiepark Bellewaerde zijn de bouwwerken gestart van het nieuwe indoorwaterpretpark, het Aquapark. Dat zal onvermijdelijk een concurrent zijn voor Plopsaqua in De Panne, al ontkent Bellewaerde dat. “We mikken op een andere doelgroep”, klinkt het. Het waterpark moet in het voorjaar van 2019 opengaan.

Koning Leeuw van Bellewaerde mocht vandaag de symbolische eerste spadesteek uitvoeren. Op een maquette krijgen we al een idee van het park. Er komt onder meer een schip met verschillende waterattracties en ook een rustig gedeelte met een welness en een rivier die het hele waterpark doorkruist.

De grote attractie wordt een waterglijbaan waarin de zwemmers in een band naar beneden kunnen glijden. De banden gaan automatisch terug naar boven.

17 miljoen euro

Voor de bouw van Bellewaerde Aquapark wordt er beroep gedaan op lokale bedrijven, zoals LD Architecten uit Kortrijk en hoofdaannemer Monument-Vandekerckhove uit Ingelmunster. Zij zorgen er ook voor dat het gebouw en het bad duurzaam is en dat het geheel geïntegreerd wordt in het landschap. In het park zullen ook tien voltijdse werknemers aan de slag gaan, in de zomer kan dat zelfs oplopen tot twintig.

In mei 2017 kondigde Bellewaerde de bouw van waterpretpark aan. Aquapark komt in de plaats van een parkeerterrein. Het gaat om een investering van zeventien miljoen euro, de grootste investering in de geschiedenis van het park.