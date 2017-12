Belgische F-16's zijn terug thuis

De Belgische F-16’s die strijd hebben geleverd tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië zijn opnieuw thuis. Ze vlogen deze ochtend vanuit Jordanië terug naar ons land.

De F-16’s kwamen deze ochtend aan op de basis van Kleine Brogel, na een operatie van anderhalf jaar. In die tijd hebben ze maar liefst 675 doelwitten gebombardeerd, voornamelijk in Irak. De internationale coalitie zelf is al 3,5 jaar actief in Syrië en Irak om terreurgroep IS te verdrijven. In totaal werden ongeveer 27.000 bombardementen uitgevoerd.

Het is al de tweede keer dat ons land meevocht tegen Islamitische Staat. En met resultaat. In Syrië loopt de terreurgroep op zijn laatste benen, Irak is intussen bevrijd.

Wat in 2019?

Vanaf januari neemt de Nederlandse luchtmacht de taak van de Belgen in het Midden-Oosten over. Of onze F-16’s in 2019 opnieuw vertrekken om de strijd met IS aan te gaan, is nog niet beslist.

Onze land zal daarvoor contact opnemen met de internationale coalitie als de planning voor 2019 gemaakt wordt, zegt Defensieminister Steven Vandeput (N-VA). “We zullen vragen of er op dat moment bepaalde noden zijn en dan bekijken of wij de juiste antwoorden kunnen bieden.”