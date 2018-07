Na de match België-Frankrijk van gisteren zijn enkele Belgische en Franse supporters op de vuist gegaan met elkaar in Kortrijk. Het is niet zeker of het wel degelijk om Fransen gaat. De politie kon vijf supporters oppakken.

In de rest van de grensstreek waren er geen problemen. Aan de grensovergang in Menen staken enkele Franse supporters wel de grens over om te toeteren in ons land.

