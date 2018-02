Belgisch leger zoekt 600 mariniers

Het Belgische leger wil de volgende vijf jaar zeshonderd mariniers aanwerven. Dat is nodig om het aantal op peil te houden, want heel wat militairen gaan met pensioen, of ze haken af omdat ze te vaak weg zijn van huis. Defensie wil vooral jonge krachten aantrekken om hun nieuwe vloot te bemannen, want de volgende jaren worden acht schepen van de huidige vloot vervangen door nieuwe.

Nu heeft ons leger 1.740 mariniers in dienst. Maar dit jaar wil Defensie nog 250 mariniers aanwerven, de volgende vijf jaar zelfs 600 mariniers. De jonge mariniers moeten de nieuwe vloot bemannen, want eerder kondigde Defensie al aan dat het de komende tien jaar acht schepen zal vervangen: zes mijnenjagers en twee fregatten. Een investering van twee miljard euro.