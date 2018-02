Belg is een van beste huwelijksfotografen

Yves Schepers uit Antwerpen is verkozen tot een van de beste huwelijksfotografen ter wereld. Hij werd vierde op de ‘Fearless Awards’, ofwel de Oscars voor huwelijksfotografen.

Zijn prestatie is opvallend, want Schepers is nog maar vier jaar fotograaf. Hij was jarenlang ingenieur tot hij besefte dat die job hem geen voldoening gaf.

Zijn geheim? Vooral jezelf zijn. “Alles wat je creatief doet, is gewoon jezelf zijn. En proberen om jouw persoonlijkheid te belichamen in je fotografie. Ik hou van grafische vormen, lijn, kleuren en krachtige momenten”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

Ook het ongeluk

Schepers neemt niet alleen foto’s van de mooie momenten op de huwelijksdag. “Als iemand met de huwelijkstaart valt, dan wil ik dat op beeld hebben. Als een bruid ineens heel kwaad kijkt omdat haar kleed gescheurd is, dan ga ik een foto nemen. Die momenten typeren hun dag.”

De kans is trouwens groot dat u al eens foto’s van Schepers hebt gezien. Zo fotografeert hij ook de koppels uit Blind Getrouwd.