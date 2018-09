Belg drinkt 20 pinten per week

Volgens een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn Belgen stevige drinkers. Ons land staat op de vijfde plaats in Europa op het gebied van alcoholverbruik. Belgen ouder dan vijftien jaar drinken volgens het rapport gemiddeld duizend pinten per jaar. Dat zijn er bijna twintig per week, terwijl de Hoge Gezondheidsraad een limiet van tien glazen per week aanbeveelt.

Gemiddeld drinken we 12,6 liter pure alcohol per jaar. Wanneer we ons alcoholverbruik vergelijken met de andere Europese landen, staan we op de vijfde plaats. Alleen in Litouwen, Estland, Wit-Rusland en Tsjechië drinken ze nog meer.