Is Belg beste leerkracht ter wereld?

Koen Timmers, een leerkracht uit Hasselt, is genomineerd voor de titel van beste leraar ter wereld. 30.000 leerkrachten uit 173 landen dingen mee naar die ‘Global Teaching Prize’, zeg maar de Nobelprijs voor leerkrachten. Timmers is al zeker bij de laatste tien. Die nominatie dankt hij aan niemand minder dan Bill Gates, de oprichter van Microsoft.

Timmers geeft computerles in het volwassenonderwijs en hij is lector aan een hogeschool. Het is echter met projecten uit zijn vrije tijd dat hij indruk heeft gemaakt.

Online lessen in vluchtelingenkampen

Hij heeft onder andere een project op poten gezet waardoor kinderen in een vluchtelingenkamp in Kenia online les kunnen volgen.

Vorig jaar ontwierp Timmers ook nog een tweede online internationaal online platform rond klimaatverandering.

Prijzengeld wordt geïnvesteerd in projecten

Op achttien maart gaat Timmers naar Dubai voor de prijsuitreiking en weet hij of hij de beste leraar te wereld is. Als hij wint, zal hij het prijzengeld van meer dan 800.000 euro investeren in zijn projecten.