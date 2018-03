Beetje lente en meteen druk in tuincentra

In de tuincentra merken ze duidelijk dat we eindelijk een beetje lenteweer hebben gekregen. Het was er dit weekend uitzonderlijk druk. Na het koude weer willen mensen opnieuw allemaal de tuin in.

Die kan je zeker en vast al klaarmaken voor de lente. Wintervaste planten kan je bijvoorbeeld al zonder problemen zetten, ook al zou het nog vriezen.

Gemiddeld spenderen mensen deze periode tussen de 100 en 200 euro aan hun tuin. Er zijn ook anderen die er net iets meer voor overhebben. “Er zijn klanten met een rekening van 1.500 euro en daar zijn wij heel tevreden mee”, klinkt het bij de uitbaters.