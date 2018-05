Bedevaarten zijn weer hip

Gisteren is de Mariamaand gestart. Dat betekent dat er veel gelovigen op bedevaart vertrekken. In Scherpenheuvel is er al veel volk vertrokken, waaronder ook heel wat jongeren. Zij vinden het vooral leuk om samen op pad te gaan. Het geloof zelf is minder belangrijk.

Ook motorrijders waren aanwezig om hun motorfiets te laten wijden. Zo kunnen ze het zomerseizoen veilig starten.

Groepsactiviteit

Veel jeugdbewegingen zijn een bedevaart als een leuke groepsactiviteit. “Vroeger hadden bedevaarten vooral met geloof te maken, nu niet meer”, klinkt het. Met wat muziek maken ze het onderweg gezellig.

Uitgeteld

Na een tocht van twaalf kilometer, die twaalf uur duurde, zijn de jongeren uitgeteld. “Het is niet voor herhaling vatbaar.”