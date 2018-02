Batterijfabriek op Antwerpse Opel-site?

De Vlaamse regering en de stad Antwerpen zijn volop aan het lobbyen om de Europese batterijfabriek van Umicore naar Antwerpen te halen. Umicore kondigt aan dat het 660 miljoen wil investeren in een nieuwe fabriek in Europa om batterijen voor elektrische wagens te maken. De voormalige Opel-site zou daar perfect voor zijn, klinkt het.

De site van de voormalige Opelfabriek in Antwerpen is al zeven jaar verlaten sinds de sluiting van de fabriek. De haven van Antwerpen, de stad en de Vlaamse regering willen niet liever dat het Belgische Umicore er gaat investeren. Dat zoekt een plaats om een batterijfabriek te bouwen.

Umicore is een Belgische wereldspeler en recycleert onder meer grondstoffen uit oude smartphones of computers en wil volop inzetten op het maken van batterijen. Dat is een miljoenenbusiness, zeker met de opkomst van elektrische wagen.

En net Elon Musk - topman van Tesla - was drie jaar geleden in ons land. Ook hij ging op diezelfde Opelsite kijken om er misschien een batterij- en autofabriek te bouwen. Ook toen deden burgemeester De Wever en de Vlaamse regering grote inspanningen om Tesla naar ons land te lokken. Maar dat is toen niet gelukt.