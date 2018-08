Bart Smit sluit 13 winkels in België

Speelgoedketen Bart Smit sluit binnenkort dertien filialen in België. Dat komt omdat bijna iedereen speelgoed tegenwoordig online koopt en niet meer in een fysieke winkel. Kleine nichewinkels houden wel nog stand. Zij hebben vaak een ander assortiment, zoals houten speelgoed.

“Tien winkels zijn niet meer rendabel. Van twee andere filialen verlengen we het huurcontract niet. En nog één ander filiaal is zodanig vervuild dat we het moeten sluiten”, zegt Kees Jongsma van Bart Smit.

De concurrentie met webshops is dus te groot. Niet alleen Bart Smit ziet daarvan af, ook andere ketens kennen het probleem. Daarom werkt Fun intussen samen met Amazon en bol.com om zijn speelgoed te verkopen. Dreamland heeft dan weer zijn eigen webshop en kan rekenen op de steun van de Colruyt Group.

Toch zijn er fysieke speelgoedwinkels die wel standhouden, zelfs zonder webshop. Kleine nichewinkels doen het wel nog goed. Zij verkopen een ander soort speelgoed, van hout bijvoorbeeld of van een iets betere kwaliteit.