Barbecue moet imago Peterbos opkrikken

Vandaag organiseerden verschillende bewoners van de probleemwijk Peterbos in Anderlecht een barbecue om hun buurt opnieuw in een positief daglicht te stellen. De afgelopen weken waren er een hele reeks gewelddadige incidenten met migrantenjongeren.

In de sociale woonwijk Peterbos in Anderlecht is de rust duidelijk teruggekeerd. De afgelopen weken kwam de buurt negatief in het nieuws. Jongerenbendes die mensen bekogelen, drugshandel en er zijn ook zeven pv's opgesteld voor poging tot moord. Om het imago van de wijk op te poetsen organiseren de buurtbewoners een barbecue.

“We willen de zaken die zijn gebeurd zeker niet verdedigen”, zegt organisator Mohamed Fallouj. “We willen een ander beeld ophangen van onze jongeren die hier samen zijn om zich te verenigen. Het is ook een oproep tot kalmte en dialoog. We willen dat het opnieuw rustig wordt. We willen rond de tafel gaan zitten om te praten over de problemen hier en het oplossen.”