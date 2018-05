Bankbediende: "Precies een bom die afging"

Deze ochtend heeft een vrachtwagen met daarop een graafmachine zich in de bank van ING geboord in Kortenberg. In een flits lag het volledige kantoor in puin, zegt een medewerker die op dat moment aan het werk was. “Het was precies een bom die binnenkwam.”

De vrachtwagen ramde eerst nog een tiental wagens en kwam uiteindelijk tot stilstand in het bankgebouw. Bankbediende Christel Sonck zag de vrachtwagen eerst in hoge snelheid voorbijrijden, maar werd toen opgeschrikt door een hevige knal.

“Er was plots een hevige impact. Mijn collega zag de vrachtwagen nog en een hele grote band, maar ik zag gewoon de Self’Bank op mij afkomen”, vertelt ze aan VTM NIEUWS. “Het was precies een implosie, net zoals een bom die binnenkomt. Dus ik ben heel erg verschoten, alles stortte in.”

Bij het ongeval kwam één meisje van twee jaar om het leven. Haar vader ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Daarnaast raakten ook nog zes mensen gewond, onder wie één zwaargewonde.

