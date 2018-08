Ballonvaart? Daar moet je vroeg voor opstaan

Wie deze zomer een ballonvaart wil maken, moet daar vroeg voor opstaan. Veel avondvluchten gaan de laatste weken niet door, omdat er rond 20 uur wind opsteekt. Dat komt door de hitte uit het binnenland en het contrast met de temperatuur van het zeewater. Daarom varen de meeste ballons ’s morgens.

Het gaat om een zeebriesfront dat ontstaat als de temperatuur van het zeewater minstens tien graten verschilt met die van het binnenland. En dat is met deze hitte zeker het geval. “Met die koelere lucht die dan binnenstroomt en de grond die nog warm is, geeft dat onstabiliteit. Geeft dat ook meer rukwinden en dan is het niet meer veilig”, legt meteoroloog Wim De Troyer uit.