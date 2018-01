Bakker levert brood via de post

Een bakker uit Tienen verkoopt zijn brood vanaf nu ook online: je bestelt het via het internet, en het wordt met de post verstuurd. Net zoals je tegenwoordig kleren of schoenen online koopt. De bakker uit Tienen denkt dat er ook een markt is voor brood.

Bakker Kim Menten haalt het vers gesneden brood uit de broodmachine, om het zo dadelijk in een postpakketje te stoppen. Vanaf deze week verzendt Kim zijn brood immers ook via de post. Een brood aan huis laten leveren, kost 4,95 euro, dubbel zo veel als de prijs van het brood. Pas vanaf een bestelling van 20 euro zijn de verzendkosten gratis.

Het is dus goedkoper om je brood zelf bij de bakker te gaan halen, maar sommige klanten zien er wel de meerwaarde van in. Je kunt de broden enkel online bestellen, ze worden van maandag tot vrijdag aan huis geleverd.