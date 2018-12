“Bad boy” en “Geniale oplichter”: TV-makers over Van Rossem

Het leven van Van Rossem was op zijn minst opvallend te noemen. Iedereen heeft dan ook een andere mening over de persoon. Televisiemakers Paul Jambers en Peter Boeckx kenden hem persoonlijk. Zij reageren bij VTM NIEUWS op het overlijden.

“Hij was een bad boy, waar je moeilijk boos op kon zijn”, vertelt Peter Boeckx, die een reportage maakte over zijn leven. “Hij werd te gemakkelijk weggezet als oplichter en beursgoeroe.”

Ook Paul Jambers kent hem al jaren. “Hij was een geniale man, maar had ook dat kantje van een provocateur”, vertelt hij aan de telefoon. “Ik had hem liever gezien als professor, dan als meesteroplichter. Zelf vertelde hij me dat daarvoor te rebels was.”