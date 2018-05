Babyfitness om weer fit te worden

Babyfitness zou dé manier zijn voor kersverse mama’s om terug fit te worden. Fitnesscoach Delphine Steelandt begon er drie jaar geleden mee, toen haar eigen kind geboren werd: ze gebruikte de baby als halter bij het gewichtheffen, of als extra gewicht bij het pompen. En nu heeft ze er een boek over geschreven: Hastag Fitmom.

Een workout voor je lichaam en dat door je baby te gebruiken als gewicht. Dat is wat Steelandt zelf heeft uitgetest toen ze net bevallen was van haar zoontje. "Ik ben zelf mama geworden, en dan heb ik mijn baby gebruikt als haltertje", vertelt ze aan VTM NIEUWS. "Zo heb ik oefeningen ontwikkeld." Die oefeningen heeft ze nu in een boek gebundeld.

De bedoeling? Om mama's vlug weer fit te krijgen na de geboorte van hun baby. "Het is niet de bedoeling dat we net na de bevalling net opnieuw topmodellen zijn", verduidelijkt ze wel. "Het is de bedoeling dat we weer gezond zijn en dat we de gezonde levensstijl aan de hele familie overbrengen."