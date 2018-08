Aziatische hoornaar aan opmars bezig in ons land

De Aziatische hoornaar rukt op in ons land. Nadat de exotische wespensoort eerder al was opgedoken in West-Vlaanderen, is het dier nu ook gespot in Limburg en Antwerpen. De brandweer heeft deze zomer al veertien nesten verdelgd, drie keer meer dan vorig jaar.

Het dier valt bijenkorven aan, rooft ze leeg en is daarom gevaarlijk voor ons ecosysteem. De hoornaar is wel minder agressief dan de gewone wesp, maar als ze steekt is het wel vervelender.

Detectiesysteem

De Ugent test een nieuw detectiesusteem met microfoontjes uit aan bijenkasten. Die herkennen het geluid van de Aziatische hoornaar en kunnen de imker op tijd verwittigen.

De Aziatische hoornaar kwam in 2004 aan in Frankrijk via een vrachtschip. Sindsdien verspreidt hij zich en werd vorig jaar voor het eerst gespot in ons land.