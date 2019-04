Autotaks van 2 of 5 cent per kilometer op tafel

In de krant De Tijd staan twee concrete scenario's uitgelekt voor de kilometerheffing die er één van de komende jaren aankomt. In het ene scenario betaalt u 2 cent per kilometer die u rijdt, in het andere 5 cent. Een rit van honderd kilometer op Vlaamse wegen kan u dus twee of vijf euro kosten. Dat is een gemiddelde, want ook het tijdstip van vertrek telt mee, en het soort wegen die u neemt.

De kilometerheffing moet het fileprobleem deels oplossen, want die nemen alsmaar toe.

In beide scenario's betaal je een startsom van 25 eurocent als je de wagen neemt. Bij het ene betaal je dan gemiddeld nog twee cent extra per kilometer, in het tweede scenario betaal je vijf cent.

De bedragen die genoemd worden, zijn gemiddelden. Als je in de spits rijdt is dat duurder dan in het weekend. Ook op binnenwegen zal je ook moeten betalen, anders komt er te veel sluipverkeer, maar minder dan wanneer je de snelweg neemt. De verkeersbelasting valt dan wel weg, maar voor veel mensen zal zo'n kilometerheffing duurder uitvallen.

In juni, net de na de verkiezingen, moeten alle mogelijke scenario's voorgelegd worden. De volgende Vlaamse regering zal dan beslissen hoe de kilometerheffing er dan effectief zal uitzien.