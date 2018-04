Auto maait man met opzet omver

In Courcelles bij Henegouwen heeft een bestuurder een voetganger van de baan gemaaid. Op beelden is te zien hoe de voetganger eerst roept tegen de man in de auto, waarop de bestuurder door de rooie gaat en hem aanrijdt. De politie heeft een onderzoek geopend, de bestuurder gaf zichzelf aan.

Het gaat om een zwaar geval van verkeersagressie. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een dronken voetganger de straat oversteekt, maar plots stopt om te roepen tegen een autobestuurder. Daarop wandelt hij weg, maar blijft wel voor de auto lopen.

De bestuurder apprecieert dat duidelijk niet een rijdt de man hard aan. De voetganger valt op de grond en raakt daarbij gewond aan het hoofd. De bestuurder pleegt daarop vluchtmisdrijf, maar geeft zich nog wat later aan.