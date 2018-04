Auto, fiets of bus: wie is snelst in stad?

Vanmorgen werd een spitstest georganiseerd in Gent, Antwerpen en Brussel. Het doel? Zien welk vervoersmiddel het snelst is om vanuit de rand het vlotst in het stadscentrum te geraken. De fiets was de overduidelijk winnaar van de test die georganiseerd werd door… de Fietsersbond.

In alle drie de steden was de fiets de overwinnaar. We mogen het dus het snelste vervoersmiddel noemen, maar zeker niet het veiligste. Dat vertelt een van de deelnemers van de spitstest aan VTM NIEUWS.

Toegegeven: buiten de stad is de auto overduidelijk het snelst, maar in de stad kan hij niet op tegen de twee ‘concurrenten.’