Atomium krijgt eindelijk huisnummer

Het Atomium krijgt eindelijk een officieel adres. Het mag dan wel een toeristische trekpleister zijn, toch vinden veel pakjesdiensten en postbodes de weg naar het Atomium niet.

Het Atomium is de toeristische trekpleister van ons land. Vorig jaar ontving het meer dan een half miljoen bezoekers, maar het heeft geen exact adres. Een straatnaam is er al, maar een huisnummer is niet mogelijk volgens de stedenbouwkundige plannen. En dat zorgt vaak voor problemen bij koeriers.

Omdat pakjesdiensten en postbodes vaak de weg niet vinden, belanden heel wat pakketjes bij Trade Mart Brussels, een bedrijf vlakbij. Of ze worden teruggestuurd naar de afzender.

De directeur van het Atomium heeft daarom samen met de stad Brussel een nieuw adres met huisnummer bedacht: Atomiumplein 1. Het nieuwe adres is wel nog niet voor meteen, want het voorstel moet eerst nog enkele commissies passeren.