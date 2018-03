Asielzoeker dient klacht in: “Onterecht opgesloten”

Een asielzoeker uit Marokko dient een klacht in tegen de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) omdat ze volgens haar onterecht is vastgehouden in een gesloten centrum. De rechtbank had beslist om haar vrij te laten, maar DVZ legde dat vonnis naast zich neer. Dat zegt haar advocaat. Volgens hem gebeurt dat systematisch. De advocaat heeft weet van twaalf dossiers de afgelopen weken.

“Het belangrijkste is dat mijn cliënt al zes dagen wordt vastgehouden, terwijl er een bevel is tot invrijheidstelling”, zegt advocaat Zouhaier Chihaoui. “Dat is echt een mooi geval van hoe men de macht misbruikt.” Chihaoui kent zeker twaalf asielzoekers die onrechtmatig vastgehouden worden in het gesloten centrum van Steenokkerzeel.

De rechter besliste nochtans om hen vrij te laten, omdat de Dienst Vreemdelingenzaken onvoldoende had gemotiveerd waarom ze opgesloten zaten. Maar de DVZ legde die rechterlijke beslissingen naast zich neer.

Dwangsommen

De advocaat slaagde er uiteindelijk in om enkele illegalen vrij te krijgen door te dreigen met dwangsommen. Toch gaat er één van hen, een jonge vrouw uit Marokko, morgen bij het gerecht een klacht indienen tegen de Dienst Vreemdelingenzaken.

De Dienst Vreemdelingenzaken zegt dat al de procedures volgens de wet zijn verlopen.