Artsen doen pacemaker cadeau

Artsen van het Middelheimziekenhuis in Antwerpen hebben een pacemaker betaald voor een patiënt die dat zelf niet kon betalen. Het gaat om een nieuw type mini-pacemakers, en hopen de artsen op die manier een signaal dat zo'n pacemakers best kunnen terugbetaald worden.

Zo'n mini pacemaker inplanten is veel simpeler. Het toestelletje wordt met een katheder via de lies naar het hart gebracht. Er is ook minder kans op infecties. Daniël had eerder al twee klassieke pacemakers, maar telkens kreeg hij een ontsteking.

De kleine pacemaker is ondertussen al twee jaar op de markt, maar wordt nog altijd niet terugbetaald. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zegt dat de ziekteverzekering het dossier bestudeert. Daniël is in ieder geval blij dat zijn dokters daar niet op gewacht hebben.