Arts: "Elk kind op spoed naakt screenen op mishandeling"

Een Nederlandse kinderarts pleit ervoor om alle kinderen die binnengebracht worden op de spoedafdeling in het ziekenhuis, van kop tot teen en helemaal naakt, te onderzoeken. Dat is volgens hem de enige manier om mogelijke kindermishandeling op te sporen. Ook op de spoedafdeling van het UZ Brussel staan ze achter de oproep van de Nederlandse arts.

Op de Brusselse spoedafdeling zijn alle dokters erop getraind om signalen van kindermishandeling of –verwaarlozing te detecteren. Als er bijvoorbeeld een kind met griep wordt binnengebracht, zullen artsen ook controleren of er niet meer aan de hand is.

Ze vinden het voorstel van de Nederlandse kinderarts dan ook logisch, al vinden ze niet dat de kinderen daarvoor volledig in hun blootje moeten gaan staan. “Je kan dat ook discreet doen met respect voor de privacy, maar je moet ze wel helemaal bekijken. Als je bijvoorbeeld niet naar de benen kijkt, zie je daar ook geen blauwe plekken”, zegt Gerlant van Berlaer, kinder- en spoedarts van het UZ Brussel.

Dankzij die alertheid hebben ze in het UZ Brussel het afgelopen jaar al meer dan honderd mogelijke kindermishandelingen kunnen melden bij het vertrouwenscentrum voor kindermishandeling in Brussel. Daar kwamen zeshonderd meldingen binnen, liefst 110 waren afkomstig uit het UZ Brussel.