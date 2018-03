App om intimidatie in Brussel te melden

Vrouwen die in Brussel op straat lastig gevallen worden kunnen dat vanaf nu melden via een app. Op die manier kunnen mensen uit de buurt ter hulp komen. De ‘blijf van mijn lijf’- app is een initiatief van de Brusselse regering. Hij is hard nodig, want maar liefst 86 procent van de Brusselse vrouwen is ooit al seksueel geïntimideerd.

De nieuwe app heeft een dubbele functie. Eerst en vooral kunnen slachtoffers via hun smartphone aangeven waar, hoe en wanneer ze in Brussel lastiggevallen worden. In tweede instantie kunnen mensen tonen dat ze solidair zijn met slachtoffers. De inspiratie van de app komt uit Parijs, waar het concept goed werkt bij de 11.000 volgers ervan.

Simpele klik in de app

“Als je dan in een bepaalde buurt in Brussel bent en je voelt je onveilig of je wordt beledigd, kan je in een korte gesproken boodschap of een simpele klik in de app aantonen dat er iets is. Alle mensen die in de buurt zijn krijgen vervolgens een melding en kunnen je komen helpen”, verduidelijkt Bianca De Baets, Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen. “De app is een belangrijk middel in de strijd tegen intimidatie en agressie.”