Apothekers trekken aan alarmbel: "Groot tekort aan medicijnen"

De Apothekersbond trekt aan de alarmbel want er ontbreken op dit moment ruim 400 soorten geneesmiddelen in ons land. “We kunnen mensen niet meer voorthelpen”, zegt woordvoerder Lieven Zwaenepoel. Dat is vooral een probleem voor mensen die een ernstige aandoening hebben, en die dan plots op andere medicatie moeten overschakelen.

Het tekort heeft te maken met grondstoffen. Die zijn er niet voldoende en dan kunnen niet alle medicijnen gemaakt worden. En er worden ook veel medicijnen geëxporteerd waardoor er niet genoeg overblijft in ons land.

De volledige lijst van (tijdelijk) onbeschikbare middelen, vind je hier.