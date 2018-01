Apotheek raakt moeilijk aan grondstoffen

De apothekers in ons land hebben niet genoeg stoffen en producten op voorraad. Daardoor kunnen apothekers veel medicatie gewoonweg niet maken. Dat zegt de Algemene Pharmaceutische Bond. De voornaamste reden voor het tekort zijn de besparingen in de gezondheidszorg.

Apothekers hebben het de laatste tijd erg moeilijk om aan een heel aantal grondstoffen te komen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld moeilijk aan gedestilleerd water komen. Ze zijn daarom verplicht om soms flessenwater te gebruiken. Ook een aantal vaccins kan niet meer geproduceerd worden omdat sommige grondstoffen niet meer voorradig zijn.

Alternatieven

“Er moet naar alternatieven gegrepen worden die niet altijd even efficiënt zijn”, zegt Lieven Zwaenepoel van de Algemene Pharmaceutische Bond. De tekorten zijn bovendien niet zomaar aan te vullen, want een grondstof maken duurt vaak maanden. En leveranciers van grondstoffen bepalen jaarlijks hoeveel ze zullen maken om niet met een overstock te zitten.

Ook voor een bloeddrukmiddel ondervinden apothekers problemen. Ze hebben er niet voldoende grondstoffen voorhanden en er bestaat ook geen alternatief. Ze kunnen het geneesmiddel dus niet meer aanbieden aan patiënten.

Miljard euro minder

De voornaamste reden voor de tekorten zijn de besparingen in de gezondheidszorg. Die sector moest het vorig jaar met een miljard euro minder stellen. “Daardoor is de sector minder rendabel en dat voel je nu in het veld”, zegt Zwaenepoel.