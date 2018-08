In de Zoo van Antwerpen krijgen de gorilla’s en de chimpansees hun eten geserveerd in grote ijsblokken. Zo kunnen de dieren zich verkoelen en zich ook bezighouden. “We proberen hen altijd nieuwe dingen te geven, zodat ze iets kunnen bijleren”, zegt apenverzorgster Julie Van Assche. “In deze hitte is een verkoelende snack ook aangenaam voor hen.”