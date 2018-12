Antwerpen overweegt parkeerverbod op straat voor wie niet in centrum woont

In Antwerpen ligt een plan op tafel om bezoekers te verbieden op straat te parkeren in de binnenstad. Dat hebben Antwerps districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA) en Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) verklaard. Het kabinet van burgemeester en stedelijk formateur Bart De Wever (N-VA) noemt de uitspraken echter voorbarig.

Als het plan werkelijkheid zou worden, zouden de parkeerplaatsen in het gebied binnen de Leien worden voorbehouden voor de bewoners ervan. In verschillende Italiaanse steden bestaat er al een soortgelijk systeem.

Cordy verklaarde zondag op ATV al dat het past binnen het ruimere idee om van de Antwerpse binnenstad een aangenaam wandelgebied te maken en Kennis bevestigt dat bezoekers verplicht zullen worden om hun wagen in publieke parkeergarages of aan de rand van de stad op de park-and-rides achter te laten. Er zou wel nog worden onderzocht hoe vrienden of familieleden, dokters of klusjesmensen toch nog voor een beperkte tijd op straat kunnen parkeren.

"Slechts een voorstel"

Op het kabinet van burgemeester De Wever valt echter een ander geluid te horen. "Het idee om parkeren op straat in de historische binnenstad enkel nog voor bewoners toe te staan, gaat over een stedelijke bevoegdheid en maakt als dusdanig onderwerp uit van de lopende onderhandelingen", klinkt het daar. "Het is slechts een van de mogelijke voorstellen die zullen worden besproken binnen het thema mobiliteit."