Antikankerfonds: "Laat experimentele behandeling toe"

Het Antikankerfonds vindt dat onze kankerartsen meer patiënten moeten durven doorverwijzen naar experimentele behandelingen, zowel hier als in het buitenland. Dat zegt het naar aanleiding van de dood van Maithili, het 13-jarige meisje dat zich in Mexico liet behandelen voor een agressieve hersentumor. De huidige manier jaagt patiënten al te makkelijk in de armen van charlatans, vindt het fonds.

Op dit moment verbiedt de ethische code van specialisten het doorverwijzen naar experimentele behandelingen, maar dat vindt het Antikankerfonds jammer en gevaarlijk. “Op dit moment luisteren ouders nog te veel naar dokter Google, en zo komen ze bij charlatans terecht.”

Maithili

Maithili kreeg enkele jaren geleden van Belgische artsen te horen dat ze nog hooguit een jaar te leven had. Daarop vlogen haar ouders met haar naar Mexico, waar ze een dure, experimentele behandeling kreeg, die niet terugbetaald werd. Na zeven bezoeken aan Mexico, wordt begin dit jaar duidelijk dat de behandeling niet meer aanslaat.

Het is naar aanleiding van dat verhaal dat het Antikankerfonds nu oproept tot betere begeleiding. Hoe meer patienten een degelijke experimentele behandeling volgen, hoe sneller duidelijk wordt of die helpt of niet. Het kankeronderzoek wereldwijd zou daar zeker mee gebaat zijn, en dus ook de kankerpatient.

Het antikankerfonds wijst er ook op dat alle experimente behandelingen waar ook, volledig gratis zijn.