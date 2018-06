Animal Rights filmt lijdensweg van kuikentjes

Opnieuw zijn er beelden opgedoken van een flagrant geval van dierenmishandeling in de pluimveesector. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft gefilmd hoe de werknemers van een transportbedrijf voor pluimvee de dieren hardhandig vangen en in containers duwen.

Werknemers schoppen de kippen bij elkaar om ze in containers te kunnen laden en naar het slachthuis te brengen. Je ziet hoe de kippen in de containers worden gedrukt. Een medewerker van Animal Rights ging undercover in het bedrijf en kon de beelden maken.

Supermarktketens

Het bedrijf werkt samen met Aldi, Lidl, Carrefour, Delhaize. De supermarktketens zijn geschokt en bekijken of ze maatregelen gaan nemen.

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil bekijken of het bedrijf haar afspraken nagaat. Vorig jaar zat hij al samen met de sector en werd er een actieplan opgelegd.