Amper verkeer op de duurste snelweg

Op de A11, de nieuwe en peperdure snelweg tussen Brugge en Knokke-Heist, rijden amper auto’s. Dat blijkt uit een rapport van het Vlaams Verkeerscentrum. De reden? De weg is nog niet ingesteld op alle gps-systemen en ook niet iedereen weet dat de weg bestaat.

Automobilisten en truckchauffeurs kunnen sinds 1 september op een splinternieuwe autosnelweg van Brugge naar Knokke-Heist rijden. Op zeven minuten rijd je van de ene stad naar de andere, een traject van twaalf kilometer. Zware vrachtwagens kunnen via de A11 makkelijker van en naar de haven van Zeebrugge.

De snelweg is met zijn 674 miljoen euro het duurste stuk weg dat ooit in Vlaanderen is aangelegd. Alleen blijkt de gloednieuwe autosnelweg naast de duurste ook meteen de kalmste in Vlaanderen.

Uit een rapport van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt dat er op een werkdag gemiddeld 10.000 auto’s en vrachtwagens rijden. Ter vergelijking: de Antwerpse ring slikt elke dag 140.000 voertuigen, veertien keer meer dus.

Niet in gps

Dat er zo weinig verkeer rijdt, komt volgens het Agentschap Wegen en Verkeer omdat de route in veel gps-toestellen nog niet is ingesteld. Daarnaast weten nog te weinig mensen dat de autosnelweg bestaat.

Het Agentschap verwacht dat het straks wel drukker zal worden als iedereen de snelweg kent, inclusief de gps. Zelf zijn ze behoorlijk tevreden met de eerste cijfers, omdat het hoofddoel was om het zware verkeer uit de dorpen te halen. “Dat is aardig gelukt, al kan het nog altijd beter.”