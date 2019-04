Amper 500 betogers op dertiende klimaatmars in Brussel

Ongeveer 500 deelnemers zijn deze voormiddag opgedaagd aan Brussel-Noord voor een nieuwe klimaatmars. Dat meldt de politie. Het is de dertiende week op rij dat scholieren in de hoofdstad verzamelden om een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen. Ook Franstalige landbouwverenigingen namen vandaag deel.

Rond 11.30 uur ging de klimaatmars van start aan het Brusselse Noordstation. Volgens Kyra Gantois van Youth for Climate daagden ongeveer 1.200 deelnemers op. Dat cijfer staat in schril contrast met de officiële telling van de politie, die uitkwam op amper 500 betogers.

Ondanks de lage opkomst blijven de klimaatjongeren en boegbeeld Anuna De Wever enthousiast. Ze geven niet op en blijven spijbelen tot aan de verkiezingen op 26 mei. Waarschijnlijk gaan de acties ook tijdens de paasvakantie voort.

“Het blijft leuk, want de sfeer blijft goed. Ongeacht met hoeveel personen we zijn. Natuurlijk ben ik wel ‘pissed’ dat we hier nog steeds moeten staan elke week. Ik had gehoopt dat het niet zo ver moest komen”, vertelt De Wever.

Paasvakantie

De paasvakantie wordt waarschijnlijk geen moment van pauze voor de klimaatjongeren. Ze willen hun engagement blijven tonen. “We gaan de komende dagen bespreken of we ook in de paasvakantie de acties voortzetten, maar waarschijnlijk wel. Anders krijg je enkel commentaar. Langs de andere kant denk ik wel dat de mensen, en wij ook, even een pauze kunnen gebruiken”, zegt De Wever.

Het is intussen aftellen geblazen tot aan de verkiezingen: nog zeven weken. En die zeven weken blijft Youth for Climate vullen met acties voor een betere toekomst en een beter klimaat.

“Het is belangrijk dat we de druk blijven behouden. De boodschap is echt aangekomen, maar dan gaan ze toch niet voor de herziening van artikel 7bis. Dat snap ik echt niet. Ze moeten het serieus beginnen nemen. Al die minimale klimaatregels opsommen die ze nu nemen, daar gaan we niet gelukkig van worden”, besluit De Wever.