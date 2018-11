Amper 40-tal 'Gele Hesjes' voeren actie in Genk

De Gele Hesjes-beweging voert vanaf 16 uur actie in Genk. Het protest komt er na een oproep van de besloten Facebookgroep ‘Leg Vlaanderen plat’, die intussen al meer dan 7.000 leden telt. Amper een veertigtal Gele Hesjes daagde op.

De actievoerders verzamelen om 16 uur voor het Quick-restaurant in het centrum van Genk. Oprichter Marko Kleijn, een Nederlander die al tien jaar in Genk woont en werkt, benadrukt dat het om een vreedzaam protest gaat. "We gaan het centrum in, maar zonder vernielingen of wat dan ook. We gaan flyers uitdelen en vragen netjes beantwoorden", zegt Kleijn. "We gaan er gewoon gaan staan, zonder te schreeuwen, want dat heeft geen zin. We gaan de Quick ook niet lastigvallen en het verkeer niet ophouden."

Volgens Kleijn is het ongenoegen bij de mensen erg groot. "Het was een spontane actie van mezelf. Ik had een groep gemaakt met een paar man en zo is het gegroeid. Het gaat niet alleen over de brandstofprijzen, maar ook over de veel te lage pensioenen. Elke stuiver moet omgedraaid worden", stelt Kleijn. "De mensen die op pensioen gaan, hebben daar veertig jaar voor gewerkt en moeten beloond worden. Ik sta er dus ook voor u."

Protestmars

Dinsdag voert de Gele Hesjes-beweging ook actie in Hasselt en Herentals. Zaterdag wil de groep een protestmars organiseren op drie of vier verschillende locaties, waarvan een of twee Limburgse steden. De actievoerders zullen de verdere planning van de acties op Facebook communiceren.

