Er zijn amateurbeelden opgedoken van de schietpartij in Spa van afgelopen zondag. Daarop is te zien hoe een politiecombi stilstaat, en enkele agenten het park in lopen om op zoek te gaan naar de dader. Gisteren riep het parket van Luik nog op om beelden naar hen door te sturen.

Zondagnacht werd een politieagent (38) doodgeschoten omstreeks 2 uur ’s nachts in Spa. Dat gebeurde tijdens een controle in een taxi. Drie inzittenden waren betrokken bij de feiten en werden al opgepakt.

