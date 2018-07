Alweer filerecord verbroken dit jaar

Er stond nog nooit zoveel file als de eerste zes maanden van dit jaar. Dat blijkt uit de filebarometer van Touring Mobilis. De oorzaak is vooral het aantal wagens en bestelwagens die er blijven bijkomen op onze wegen.

Dit jaar stonden we al 848 uur in files die langer dan honderd kilomter waren. Dat is dertig procent meer dan in 2015. De files worden niet alleen langer, we moeten ook vaker aanschuiven tijdens de daluren. Dat is tussen tien uur ’s morgens en drie uur ’s middags.

De laatste jaren zijn er nochtans honderden miljoenen geïnvesteerd in wegenwerken, net om die files weg te werken. Maar voor de hand liggende oplossingen worden vaak niet ingevoerd, zeggen specialisten.

Volgens verkeersexpert Johan De Mol is een reden voor de files onder meer de op- en afritten die slecht georganiseerd zijn. Volgens hem moeten de verzadigde wegen aangepakt worden en moet de regering veel meer inzetten op minder auto's op de wegen.