Alcoholslot bij zware dronkenschap

Bestuurders die met meer dan 1,8 promille alcohol in hun bloed betrapt worden, zullen binnenkort verplicht een alcoholslot moeten installeren. Ook voor recidivisten wordt dat verplicht.

Het parlement keurt straks een wet goed die politierechters verplicht om zo een slot op te leggen als een bestuurder betrapt wordt met meer dan 1,8 promille alcohol in het bloed. Dat is ongeveer acht glazen bier.

De politierechters zijn kritisch tegenover de wet, want zij zullen nu tientallen keren per week verplicht zo’n alcoholstop moet opleggen. Dat kost duizenden euro’s per jaar.