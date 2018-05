Al 3.000 ‘vragen voor de wetenschap’

Vier weken geleden is 'Vraag voor de wetenschap' van start gegaan, een campagne die de Vlaming aanmoedigt om de meest uiteenlopende vragen over wetenschappen te stellen. Voorlopig staat de teller op 3.000 vragen en die blijken erg gebiedsoverschrijdend.

Nog tot 27 mei kunnen burgers op vraagvoordewetenschap.be een vraag indienen om die voor te leggen aan wetenschappers. Het gaat om een initiatief van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO), in samenwerking met onder meer onderzoekers, kennisinstellingen en de industrie. Eenvoudigere vragen zouden vrij snel tot een antwoord moeten leiden. Moeilijkere of veelvoorkomende vragen kunnen een inspiratiebron zijn voor onderzoekers.

Gedrag en maatschappij

Momenteel staat de teller al op zo'n 3.000 ingediende vragen. "Bijna de helft ervan - 1.435 vragen - zijn gelinkt aan 'wetenschap en technologie' en meer dan een derde aan 'gedrag en maatschappij' (1.090 vragen). Opvallend is dat veel vragen tot meerdere disciplines behoren", klinkt het. Zo willen sommigen onder meer weten of de ontdekking van het Higgs-deeltje nu iets aan hun leven zal veranderen, waarom niet meer mensen zorg dragen voor het milieu en of religies ooit zullen uitsterven.

Volgens de initiatiefnemers komt twee derde van de vragen van mannen en een derde van vrouwen. De vragen worden gesteld door nieuwsgierigen van alle leeftijden.

Oude hersenen

De tussentijdse resultaten werden voorgesteld in Sinaps, een pyschiatrisch-neurologisch onderzoeksinitiatief in Duffel. Zo'n vijfentwintig hoogbegaafde leerlingen kregen er de Corsellis-collectie te zien, een verzameling van 2.600 soms heel oude hersenen. Daarmee kan bijvoorbeeld vergelijkend onderzoek worden gedaan naar het effect van psychofarmaceutische geneesmiddelen.

De jongeren deden proefjes en stelden onder meer vragen over de verschillende onderdelen van de hersenen en de werking ervan.

Heb jij een 'vraag voor de wetenschap'? Je kan ze stellen op deze website.