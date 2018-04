Agent mogelijk verlamd na oefening

De agent van de speciale eenheden die zwaargewond raakte bij een oefening, blijft wellicht voor de rest van zijn leven verlamd aan beide benen. Een van zijn collega’s had per ongeluk een echte kogel afgevuurd in plaats van losse patronen. Hoe dat precies kon gebeuren, wordt momenteel nog onderzocht.

De agent nam afgelopen vrijdag deel aan een schietoefening op het domein ‘Goetsenhoven’ in Tienen. Normaal gezien maken de agenten in zo een situatie gebruik van wapens en munitie die voorzien zijn om bij echte situaties te gebruiken, maar dan zonder echte kogels.

Toch werd de agent in zijn buik geraakt door een echte kogel. Daarbij werd ook zijn ruggenwervel geraakt, waardoor de kans bestaat dat hij voor de rest van zijn leven verlamd is aan zijn benen.

Onderzoek loopt

Het is nog onduidelijk waar het precies is misgelopen. De kogels en de losse patronen lijken wel op elkaar, maar leden van de speciale eenheden zien normaal zonder problemen het verschil. Losse patronen zijn kleiner en hebben geen projectiel bovenaan.

Het parket heeft een wapenexpert en een wetsdokter aangesteld. Ook het Comité P, het interne controleorgaan van de politie, is een onderzoek gestart. De betrokken agenten krijgen psychologische begeleiding.

