Afpersers bedreigen Hoste met 'pornofilmpjes'

De politie waarschuwt voor afpersers die mensen proberen te filmen terwijl ze naar porno kijken. De hackers filmen je en eisen daarna geld, met de boodschap dat ze de beelden anders op het internet smijten. Ook Phaedra Hoste kreeg zo een afpersingsmail in haar mailbox. Ze wil anderen vooral waarschuwen, zeker omdat die filmpjes volgens haar helemaal niet kunnen bestaan.

Phaedra Hoste kreeg de mail deze ochtend toe. Daarin staat geschreven dat ze gefilmd zou zijn terwijl ze naar porno keek en aan het masturberen was. “Ik wil niemand veroordelen en ik denk niet dat het verkeerd is om jezelf te bevredigen, maar het is een schande als je naasten hiervan getuige zijn”, staat in de mail.“Ik hou je al een tijdje in de gaten omdat ik je gehackt heb door middel van een virus in een advertentie van een pornosite.”

In de mail schrijven de hackers welk type video gemaakt werd en hoe die eruit zal zien. Ze eisen vervolgens 500 euro, anders dreigen ze ermee om de filmpjes rond te sturen.

Niet bang

Betalen doet Phaedra uiteindelijk niet, omdat zo’n filmpjes volgens haar niet kunnen bestaan. "Er kunnen allerlei soorten filmpjes gemaakt worden, allerlei soorten foto’s, mensen kunnen rap zaken verspreiden die vals zijn. Ze doen dat zelfs met uitspraken van mensen, ze doen heel veel, dus daar denk je wel aan. Maar ik dacht niet van ‘oei, nu gaat er hier iets verschijnen over mij’”, zegt Phaedra.

Meerdere meldingen

Ze wil vooral andere mensen waarschuwen. Dat blijkt ook nodig, want de politie heeft al meerdere meldingen ontvangen over de mails. “Er zijn een aantal klachten van mensen die naar pornosites geweest zijn en waarbij tijdens het kijken spionerende technieken ingebracht zijn in de computer”, zegt Peter De Waele van de Federale Politie.

“Niet alleen de camera wordt aangezet, maar ook Facebook. Dan krijgen die mensen een link waarbij ze zichzelf bepaalde handelingen zien doen terwijl ze naar een pornosite kijken.” De politie raadt iedereen aan om de webcam af te plakken, ook als je geen porno kijkt.