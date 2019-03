Advocaat Nemmouche: "Jury bestond uit eerlijke mensen, en daar blijf ik bij"

"Ik heb steeds gezegd dat de jury bestond uit eerlijke mensen en daar blijf ik ook nu bij." Dat heeft meester Sebastien Courtoy vanavond gezegd nadat de jury van het Brusselse assisenhof zijn cliënt Mehdi Nemmouche schuldig had verklaard aan viervoudige moord met een terroristisch karakter. Meester Courtoy had de vrijspraak gepleit en was duidelijk aangeslagen door het verdict.

Op de vraag of hij vreesde dat zijn cliënt veroordeeld zou worden tot een levenslange gevangenisstraf, antwoordde de advocaat niet. "Die beslissing ligt in handen van de jury", klonk het. Courtoy wilde ook niet reageren op de vraag hoe Nemmouche reageert na het nieuws. “Dat is iets tussen mijn cliënt en mij, maar Mehdi Nemmouche is iemand die tegen een stootje kan.”

Net zomin zei de advocaat wat hij zou aanbrengen als verzachtende omstandigheden voor zijn cliënt, tijdens de debatten over de strafmaat aanstaande maandag. Wel gaf hij al aan dat hij naar alle waarschijnlijkheid niet in cassatie zou gaan tegen de veroordeling van zijn cliënt. "Cassatie is het wapen van de zwakken", zei meester Courtoy.