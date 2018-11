Dit weekend begint de advent, de periode voor kerstmis en daar hoort een adventskalender bij. Dat is een oude traditie, die helemaal terug is van weggeweest. Zo'n kalender bevat allemaal vakjes en 24 dagen op een rij, tot aan de kerst, mag je zo'n vakje opendoen. Je vindt dan een kleine verassing. Dat gaat van chocolaatjes of parfum tot zelfs kleine speeltjes.