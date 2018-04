Abdeslam en Ayari krijgen 20 jaar cel

De Brusselse correctionele rechtbank legt Salah Abdeslam en Sofien Ayari elk een celstraf van twintig jaar en een schadevergoeding op, nadat ze hen schuldig heeft verklaard aan moordpoging op agenten in een terroristische context en verboden wapenbezit in een terroristische context.

“Voor de rechtbank staat het vast dat ze bezig waren met terroristische activiteiten”, vertelt VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes. Vanuit de gevangenis schreef Abdeslam nog een brief naar zijn moeder. “Daarin prijst hij zijn broer, die gestorven is bij de aanslagen in Parijs, als held. Ook dat is een element om aan te tonen dat de twee wel degelijk wisten bij welke groep ze betrokken waren en wat de consequenties daarvan zijn.”

De rechtbank legt de twee wel geen beveiligingsperiode op. Het federaal parket had daarom gevraagd, maar volgens de rechtbank kan ze die niet opleggen omdat die pas werd ingevoerd nadat de feiten gepleegd waren. De verdediging heeft wel dertig dagen om in beroep te gaan tegen het vonnis.

Schadevergoeding

Abdeslam en Ayari moeten ook een schadevergoeding van 315.000 euro betalen aan de politieagent die zwaargewond raakte bij de schietpartij in de Driesstraat, en een schadevergoeding van 142.000 euro aan de Belgische staat. Twee andere politieagenten krijgen een schadevergoeding van 15.000 euro, drie anderen een schadevergoeding van 10.000 euro, en voor nog twee agenten werd een expertise bevolen.

De burgerlijke partijstelling van V-Europe, de vereniging van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart, werd dan weer onontvankelijk verklaard. Volgens de rechtbank kon zij niet aantonen dat ze een direct belang had. “Het belangrijkste is dat de slachtoffers de waarheid kennen”, zegt Philippe Vansteenkiste, voorzitter van V-Europe.