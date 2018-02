Abdeslam al in gevangenis aan Belgische grens

Het proces tegen terreurverdachte Salah Abdeslam begint morgen om kwart voor negen, maar Abdeslam is vandaag al overgebracht naar een gevangenis dichter bij de Belgische grens.

“Abdeslam zat in de gevangenis van Fleury-Mérogis ten zuiden van Parijs, maar ondertussen is hij al overgebracht naar de gevangenis van Vendin-le-Vieil. Dat is ten zuiden van Rijsel, op een 50-tal kilometer van de Belgische grens”, zegt terreurexpert Faroek Özgünes. “De afspraak met Frankrijk is dat hij voor de duur van het proces wordt uitgeleend aan ons land, maar dat hij na elke zitting opnieuw wordt overgebracht naar een Franse cel.”

"Kosten voor ons land" “Het transport van Abdeslam zal onder heel grote waakzaamheid gebeuren, maar meer kan ik daar niet over zeggen”, zei minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) deze middag in VTM NIEUWS. "De kosten van dat transport worden gedragen door de Belgische staat. “Wij hebben gevraagd om hem hier te mogen berechten dus dan zijn de kosten ook voor ons."